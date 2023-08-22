نتنياهو في الضفة الغربية: نحن في خضم هجوم إرهابي تموله إيران

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، في تصريحات أدلى بها في جنوب جبل الخليل بالضفة الغربية، إيران ووكلاءها بتمويل الإرهاب.



جاءت تصريحات نتنياهو في موقع عملية إطلاق النار في جنوب جبل الخليل بالضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلية، حسبما ذكرت قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.



وقال نتنياهو من موقع الحادث: "نحن في خضم هجوم إرهابي تشجعه وتوجهه وتموله إيران ووكلاؤها.



من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: "سنلقى القبض على الإرهابيين، ونتخذ إجراءات إضافية تضمن سلامة مواطني إسرائيل، وتحصيل الثمن من المسؤولين عن ذلك".



كانت امرأة إسرائيلية 40 عاما قد قتلت وأصيب رجل بجروح خطيرة، في وقت سابق من اليوم الإثنين، في عملية إطلاق نار في جنوب جبل الخليل بالضفة الغربية.



واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي الذي أغلق مداخل ومخارج الخليل بحواجز عسكرية وبوابات حديدية، إثر عملية إطلاق النار. وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال هذه المواجهات.