استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، القائم بأعمال السفارة الدنماركية ومستشار السفير الهولندي لدى أنقرة، على خلفية حرق نسخ من المصحف، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، في خبر عاجل لها.

وأقدم ناشط هولندي من اليمين المتطرف، على تمزيق نسخة من المصحف والدوس عليها خلال تظاهرة أمام السفارة التركية في لاهاي الجمعة، ما أثار غضب مشاركين في تظاهرة مضادة.

وكانت الحكومة الهولندية قد دانت تنظيم هذه التظاهرة، لكنها قالت إنها لا تملك صلاحيات قانونية لمنعها.

وشاهد مراسلو وكالة «فرانس برس»، إدوين فاغنسفيلد، الذي يقود الفرع الهولندي لحركة «بيجيدا» اليمينية المتطرفة، وهو يمزّق نسخة من المصحف برفقة شخصين آخرين.

و«بيجيدا» أو «وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب» هي حركة عنصرية انطلقت من مدينة دريسدن الألمانية عام 2014 بفعل تدفق المهاجرين، وهي تحذّر من «أسلمة الغرب»، وتدعو لطرد المسلمين من أوروبا.

وأغلقت الشرطة الهولندية الطريق المؤدي إلى الشارع الذي تقع فيه السفارة التركية، حيث تم تنظيم تظاهرة مضادة شارك فيها نحو خمسين شخصا، ألقى بعضهم الحجارة على فاغنسفيلد عندما بدأ بتمزيق صفحات من المصحف.

وتدخل نحو 20 شرطيا مزودين بالدروع والهراوات، مع محاولة البعض مطاردة فاغنسفيلد أثناء مغادرته.

ومؤخرًا، تصاعدت حملات الإساءة إلى القرآن الكريم في كل من السويد والدنمارك، الأمر الذي أثار ردود فعل ضد البلدين.

وأثارت أعمال حرق المصحف الشريف غضب العالم الإسلامي، حيث أدانت تلك التظاهرة العديد من الدول والمؤسسات الإسلامية بشدة.