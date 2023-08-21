بيربوك تبدي رد فعل متحفظا على كثرة استخدام الخطوط الجوية في زياراتها الخارجية

أبدت وزيرة الخارجية الألمانية رد فعل متحفظا حيال كثرة استخدام رحلات الخطوط الجوية التجارية في زياراتها الخارجية.

وخلال ندوة لبوابة "ذا بيونير" الإخبارية، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، اليوم الاثنين، إنه عندما تجري محادثات سياسية مهمة في مثل هذه الرحلات، فلا يمكنك ببساطة مثلا أن تقول إن الطائرة ستقلع في غضون بضع دقائق وتقطع المحادثات مشيرة إلى أن الرحلات الرسمية تعتمد على خدمات لوجستية مختلفة تماما " عما هي عليه لو كنت تسافر في عطلة".

كانت بيربوك اضطرت في الأسبوع الماضي إلى قطع رحلة كانت تقوم بها إلى استراليا ونيوزيلندا وفيجي قبل أن تصل إلى المحطة الأولى في هذه الجولة، بسبب حدوث عطل فني تكرر مرتين في طائرتها الرسمية وهي طائرة ايرباص طراز ايه340 تابعة لهيئة تسيير الطائرات الحكومية بوزارة الدفاع.

كانت الطائرة توقفت للتزود بالوقود في الإمارات وبعد فترة قصيرة من إقلاعها متوجهة إلى استراليا اضطرت إلى العودة مرة أخرى إلى الإمارات بعد اكتشاف أن قلابات الهبوط تعذر طيها، وخضعت الطائرة للصيانة في الإمارات وأجرت رحلة تجريبية قبل أن تقلع مرة أخرى لاستكمال رحلتها لكن العيب نفسه ظهر مرة أخرى الأمر الذي جعل وزيرة الخارجية الألمانية تنهي رحلتها وتعود إلى ألمانيا على متن طائرة خطوط جوية.

من ناحية أخرى، قالت بيربوك إن التكاليف تعتبر عاملا مهما أيضا عند القيام برحلات رسمية على متن خطوط طيران تجارية لافتة إلى أن التكاليف التي يتعين دفعها في حال القيام برحلة إلى منطقة المحيط الهادئ ستبلغ الضعف في حال التحول إلى استخدام رحلة خطوط جوية.

وقالت بيربوك:" آمل أن تسير الأمور بشكل أفضل في المرة القادمة".

وكانت بيربوك وصفت الأعطال التي حدثت في الطائرة الحكومية مجددا بأنها أكثر من مؤسفة ومثيرة للغضب، ورأت أن الضرر الأكبر في أن هذه الأعطال تجعل كل ما أعدته الدول المضيفة يضيع سدى، وأكدت أنها ستعوض الرحلة في وقت لاحق لكنها استبعدت أن يتم هذا في غضون الأسابيع التالية.