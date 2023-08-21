شولتس يحث على مزيد من الانضباط داخل الائتلاف الحاكم

حث المستشار الألماني أولاف شولتس على مزيد من الانضباط داخل الائتلاف الحاكم مع تقليل إظهار الخلاف على الرأي العام.

وفي مقابلة مع محطتي "سات 1" و"بروزيبن"، قال شولتس مساء اليوم الأحد:" أعتقد أنه يحسن بالجميع ألا يتحدثوا عن النقاشات الداخلية التي يتعين علينا أن نجريها بالضرورة كائتلاف وكحكومة في نظام ديمقراطي، إلا بعد ثبوت التوصل إلى نتائج".

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن " التطور الراهن ربما كان بمثابة تنبه لهذا أو ذاك بالالتزام بهذا الأمر".

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن الصيف سار بشكل جيد للغاية، وقال في إشارة إلى الجدل داخل الاتحاد المسيحي المعارض حول طريقة التعامل مع حزب البديل من أجل ألمانيا إن "مواضيع الفراغ الصيفي كانت لدى الآخرين ولا تزال لديهم".

يذكر أن مصطلح مواضيع أو قضايا الفراغ الصيفي هو مصطلح يشير إلى المواضيع أو القضايا التي تثار في فترة فقر الأخبار في الصيف بسبب العطلة الصيفية للمؤسسات السياسية والدوريات الرياضية وكذلك المؤسسات الثقافية.

وأضاف شولتس أن الحكومة استعدت في الوقت الراهن للعديد من القرارات " كانت هناك نحو عشرة قوانين في جلس مجلس الوزراء الأخيرة".

يأتي ذلك بعد الخلاف الأخير الذي دب خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي بين وزيرة الأسرة ليزا باوس ووزير المالية كريستيان ليندنر حول الإعانة الأساسية للطفل التي تطالب بها الوزيرة المنتمية لحزب الخضر وقانون فرص النمو الذي يطالب به الوزير الذي يترأس الحزب الديمقراطي الحر.

كانت باوس عرقلت في الجلسة الماضية التصديق على قانون فرص النمو لأن ليندنر لا يزال يعيق إقرار تمويل الإعانة الأساسية للطفل. ويهدف قانون فرص النمو من بين أمور أخرى إلى دعم قطاع الأعمال الألماني.

وأبدى شولتس رد فعل هادئا على ارتفاع قيم تأييد حزب البديل كما يظهر في استطلاعات الرأي، ويُعْزَى هذا الارتفاع إلى الانقسام بين أحزاب الائتلاف الحاكم وهي حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. ورأى شولتس أن هناك مبالغة في تقدير القسم الذي أيد حزب البديل بدافع الشعور بخيبة الأمل من الائتلاف الحاكم.

وقال شولتس:" مثل هذا الشيء موجود دائما. لكن كل هؤلاء الذين رأوا الأمر بهذا الشكل، يمكن استعادتهم وسنستعيدهم".

ودعا شولتس إلى النظر إلى كل استطلاعات الرأي بقدر كبير من الحذر وقال:" أعتقد أن نتيجة البديل لن تختلف كثيرا في الانتخابات البرلمانية المقبلة عما كانت عليه في المرة الأخيرة".