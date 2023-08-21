شرب الماء للتخسيس بين الحقيقة والمبالغة

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، النصائح القائلة بأهمية شرب الكثير من المياه للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة من الوزن، وتبلغ كمية الماء التي ترجحها تلك النصائح، جالونا كاملا يوميا، ما يعادل 4.5 لتر، والسؤال يكمن في مدى فعالية تلك النصائح من عدمها.

ويسرد موقع ذا كونفرسيشن، أهم النقاط حول دور كثرة شرب المياه في التخسيس مدعومة بالدراسات العلمية.

• الماء حارق للدهون

تدعم نصائح كثرة شرب المياه، دراستان إحداهما كشفت أن كل نصف لتر ماء يزيد الحرق بـ20% بينما أفادت الثانية بأن نفس الكمية من الماء البارد تزيد الحرق بـ 24% وذلك لمجهود الجسم لتسخين الماء الداخل.

وأوضح الموقع، أن تأثير الماء الحارق للدهون في الدراستين يستمر ساعة فقط، وأن ترجمة فرق حرق الدهون نتيجته حرق نحو 25 سعر حراري أي أقل من قطعة خبز.

• الماء قاطع للشهية

تستند نصائح كثرة شرب الماء لكون الماء يملأ البطن ويقلل الشهية ما يسبب التخسيس.

ويستند القائلون بذلك لدراسة علمية أجريت على مجموعة شباب ومجموعة كبار بالسن كان نتيجتها فقدان كبار السن كيلوجرامين بعد 3 أشهر من شرب الماء قبل الأكل.

ولكن بالمقابل لم يقع أي نقص بالوزن لدى الشباب الشاربين للماء قبل الأكل دون وجود سبب واضح لذلك الفرق.

يوضح موقع ذا كونفرسيشن، أن المعدة تعطي الأولوية للأشياء الصلبة وبما أن الماء من السوائل فإنه يدخل المعدة ويخرج منها قبل أن تفرغ من الطعام لذلك لا يعطي أي تأثير.

ويضيف الموقع بأن فكرة الشبع بذاتها لا تساهم بإنقاص الوزن وذلك لأن الجسم لديه القدرة على تخزين ما لديه من دهون مكونة مسبقا.

وينصح الموقع حال الرغبة بالاستفادة بالماء في قطع الشهية بأن يتم مزجه بالألياف كما هو بحالة البطيخ أو بالخضروات كحال الشوربة؛ وذلك لتثقيل الماء بأطعمة صلبة وإبقائه فترة أطول في المعدة ليمنح شعور بالشبع.