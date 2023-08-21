نيويوركر: ماسك أبلغ البنتاجون بأنه تحدث إلى بوتين

قالت صحيفة نيويوركر اليوم الاثنين، إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ومؤسس "سبيس إكس"، أبلغ مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) خلال اتصال حول إمدادات "سبيس إكس" عبر الإنترنت والأقمار الاصطناعية للجيش الأوكراني أنه تحدث شخصيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



ونقلت بلومبرج عن مجلة نيويوركر قولها اليوم الاثنين، إن ماسك أدلى بهذه التعليقات خلال محادثة في أكتوبر الماضي مع كولين كال، الذي كان يشغل وقتها منصب كبير مسؤولي السياسة في البنتاجون، حول فقدان القوات الأوكرانية للاتصال ببرنامج "ستارلينك" لاستكشاف الفضاء "سبيس إكس" لدى دخولها الأراضي التي تحتلها روسيا.



وقال كال لصحيفة نيويوركر: "استنتجت أنه كان يشعر بالتوتر؛ لأن كان ينظر إلى أن تزايد دور "ستارلينك" في روسيا على أنه تمكين للمجهود الحربي الأوكراني، وإنه كان يبحث عن طريقة لتهدئة المخاوف الروسية".



وقالت بلومبرج إن ماسك لم يرد بشكل فوري على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني. كما أن كال، الذي عاد لتولى منصب في جامعة ستانفورد

الشهر الماضي، لم يرد على الفور على الاستفسارات.



كما لم يرد المتحدث باسم البنتاجون على طلب للتعليق.



يشار إلى أنه في شهر أكتوبر الماضي، نفى ماسك أنه تحدث إلى بوتين.



وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي غير ماسك اسمه منذ ذلك الحين إلى "إكس"، كتب الملياردير الأمريكي أنه تحدث إلى الرئيس الروسي مرة واحدة فقط، منذ نحو 18 شهرا، وأن حوارهما كان يدور فقط حول الفضاء.