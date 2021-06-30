عماد الدين حسين: إشارات دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني أكبر ضامن لنجاحه

قال الكاتب عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة «الشروق»، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستجابة السريعة من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني ليست بالأمر الجديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، الأحد، أنّ الرئيس السيسي من أكبر الداعمين للحوار الوطني منذ أن أطلق فكرته في 26 أبريل من العام الماضي.

وأوضح أنّ الرئيس عبّر عن هذا المعنى في أكثر من مناسبة، مذكرا بتصريح الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب الأخير بمحافظة الإسكندرية بأنه ينتظر مخرجات الحوار للاستجابة لها على الفور.

ولفت إلى أن ذلك الموقف من الرئيس كان أكبر إشارة دعم للحوار الوطني، رابطا الأمر كذلك بالعفو عن الناشط الحقوقي باتريك زكي والإفراج عن بعض المحوسين والمسجونين استجابة للحوار الوطني.

ونوه بأنّ إشارات دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني كثيرة ومتعددة، وهي أكبر ضامن لنجاح الحوار حتى الآن.

وشدّد على أن الحوار الوطني يجمع بين شركاء الوطن، الذي قد يختلفون في بعض السياسات والأفكار والرؤى، مشيرا إلى أن الحوار أثبت أن هناك إمكانية لتوافق وتبادل الآراء واختلافها تحت سقف واحد.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته الفورية بتلقى مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

كما ثمن توجيه الرئيس السيسى إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.