توقيف 32 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري خلال أسبوعين في العراق

أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية بالعراق 32 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري في النصف الأول من شهر أغسطس الجاري في مختلف محافظات البلاد.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم الإثنين، إن مجموع حالات الابتزاز الإلكتروني، التي كان أغلب ضحاياها من النساء والفتيات، بلغ 21 حالة، خلال الأسبوعين الأوليين من الشهر الحالي.

وأشارت إلى أن حالات العنف الأسري، التي كان أغلب ضحاياها من الأطفال، بلغت 11 حالة، موضحة أن الشرطة المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين وقدمت دعمها النفسي والمعنوي والرعاية للضحايا.

ودعت الشرطة المجتمعية المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني والعنف الأسري وكل ما يهدد الأمن والسلم المجتمعي ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بصددها بالتنسيق مع الدوائر المختصة الأخرى.