تحت عنوان "كيف تستغل أوكرانيا مقامرة بايدن بالقنابل العنقودية؟" استعرضت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية توظيف الجيش الأوكراني للقنابل العنقودية الأمريكية من أجل كبح تقدم القوات الروسية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن مسئولين داخل الحكومة والجيش الأوكراني، سمحوا لها بالوصول إلى المعدات والجنود الذين يستخدمون تلك الذخائر التي تشتهر بعدم دقتها، لكن المسئولين العسكريين لم يسمحوا بتصوير القنابل العنقودية.

وكان طاقم المدفعية الأوكرانية قد تلقى لأول مرة الذخيرة العنقودية الأمريكية قبل بضعة أسابيع في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تزويد كييف بها في أكثر عمليات نقل الأسلحة إثارة للجدل في ظل رئاسته.

وتعد القنابل العنقودية محظورة في أكثر من 120 بلداً بموجب اتفاقية دولية لعام 2008، لكن ليس من بينها الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية قرار بايدن بـ"المثير للقلق بشدة". وعارضت ألمانيا وفرنسا وكندا وهولندا والعديد من الحلفاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) الآخرين علانية الخطوة، مشيرين إلى احتمال وقوع ضحايا مدنيين.

وصوت 49 ديمقراطياً بمجلس النواب الأمريكي، إلى جانب 98 جمهورياً، لصالح مشروع قانون دفاعي كان من شأنه منع نقل تلك الأسلحة.

وتحدث ميخايلو بودوليكا، المستشار البارز للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للصحيفة حول تزويد واشنطن لبلاده بالذخائر العنقودية قائلا: "إنه لأمر إيجابي. يساعدنا على زيادة كبيرة في الخسائر الروسية على مستوى المعدات والأرواح".

وتنفجر القنابل العنقودية في الهواء فوق أحد الأهداف، حيث تطلق ما يتراوح بين العشرات إلى المئات من القنابل الصغيرة عبر منطقة تصل مساحتها إلى عدد من ملاعب كرة القدم، ثم تنفجر القنابل الصغيرة إلى شظايا معدنية التي يمكنها تمزيق الأطراف وإلحاق إصابات مميتة.

وتعتبر الأطراف عرضة بشكل خاص للخطر، لأن القنابل الصغيرة يمكن ألا تنفجر حتي بعد سنوات من انتهاء الصراع.

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم تأكيد وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف أن الذخائر العنقودية "ستستخدم لاختراق خطوط دفاع العدو" ، في إشارة إلى متاهة من الخنادق الروسية وحقول الألغام التي أبطأت الهجوم الأوكراني المضاد، لكن عملياً، بحسب ما قاله الجنود، يعتبر استخدام الذخائر العنقودية أكثر تعقيداً.

ونقلت "واشنطن بوست" عن جنود قولهم إن الذخائر لا يمكنها التسلل إلى القوات الروسية التي تختبئ في الخنادق، لكنها خطيرة على المشاة المكشوفين الذين يتقدمون نحو الأراضي الأوكرانية.

وقال عسكري أوكراني يدعى ستانيسلاف، تحدث شريطة استخدام اسمه الحركي بسبب مخاوف أمنية لمناقشة مسائل عسكرية حساسة: "الفائدة الرئيسية هي أن العدو يخشى للغاية الآن للشروع في الهجوم".

كما أشار جنود أوكرانيون إلى أن الوحدات الروسية التي تتقدم بالمركبات المدرعة والمشاة توقف تحركها إلى الأمام للسماح للقوات بالاحتماء من الشظايا المرتدة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه عندما يتعلق الأمر بالعمليات الهجومية، تستخدم أوكرانيا الذخيرة لإطلاقها على الغابات الكثيفة عندما يكون الموقع الدقيق للقوات الروسية غير معروف، لاستهداف المركبات غير المدرعة، ونثر القنابل الصغيرة على المشاة لإبقائهم في الخنادق غير قادرين على الرد بإطلاق النار.

وأوضح الجنود الأوكرانيون أن الذخائر العنقودية تسمح أيضًا لقواتهم المتقدمة بالاقتراب من المواقع الروسية الحصينة لأن مشاة العدو يبقون في خنادقهم.

وأشار جندي أوكراني إلى تكتيك آخر يتمثل في إخراج المشاة الروس من خنادقهم باستخدام مدفعية أكثر قوة، ثم التحول إلى الذخائرة العنقودية بمجرد ظهورهم.