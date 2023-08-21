سجل اقتصاد تايلاند، تباطؤا محلوظا خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء التايلندي سجل الاقتصاد نموا سنويا بمعدل 8ر1% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 6ر2% خلال الربع الأول من العام، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 1ر3% سنويا.

في الوقت نفسه سجل اقتصاد تايلاند نموا ربع سنوي خلال الربع الثاني بمعدل 2ر0% مقابل 7ر% خلال الربع الأول، في حين كان المحللون يتوقعون نموا بمعدل 2ر1% خلال الربع الثاني.

وفي الشهر الماضي نشر مركز كاسيكورن، تقريرا أبقى على توقعات النمو الاقتصادي في تايلاند على نسبة 7ر3% خلال العام الحالي رغم زيادة حدة المخاطر السلبية الناجمة بصورة رئيسية عن حالة عدم اليقين السياسي في البلاد.

وقال الخبير الاقتصادي، ناتابورن تريراتاناسيريكول، إنه من المتوقع أن يكتسب النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام، حالة من الزخم ليصل إلى 3ر4%، بالمقارنة مع 3% خلال النصف الأول من العام، مدفوعا بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى البلاد.

ولم تأخذ التوقعات بعين الاعتبار التطورات السياسية السلبية حتى الآن.

ومن شأن التأخير الطويل في تشكيل الحكومة الجديدة أن يؤدي إلى تراجع النمو بنسبة تتراوح بين 2% و5ر2%.