أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، نجاحها في اعتقال خمسة إرهابيين ينتمون إلى جماعة تسمى «ولاية نينوى».

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن الاستخبارات قولها، إنها نفذت عملية نوعية في محافظة نينوى تتضمنت مطاردة متبقين من مقاتلي تنظيم داعش، بعد ورود معلومات استخباراتية قدمها مواطنون.

وتمكنت مفارز الاستخبارات العراقية المختصة في مكافحة الإرهاب من اعتقال خمسة إرهابيين مطلوبين، وبناءً على تحقيقاتها تم الكشف عن وثائق تثبت انتمائهم إلى ولاية نينوى وعملهم في مجموعات محددة مثل فرقة البيلاوي وفرقة الفرقان وخالد بن الوليد والنفطية ومركز ركاز نينوى وديوان الجند.

واعترف المشتبه بهم، خلال التحقيقات، بانتمائهم لتلك الجماعات الإرهابية، وكانوا يتلقون أموالًا مقابل انتمائهم، وتم تسجيل أقوالهم وإحالتهم إلى الجهات المعنية لتلقي العقاب العادل.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أطلقت في 10 أغسطس الجاري، حملة تفتيش عن السلاح غير المرخص في مناطق ناحية الوحدة ومجمع الإحسان وجسر ديالى في العاصمة بغداد.