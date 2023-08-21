إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالشرقية

اصيب 3 أشخاص بجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر نشوب مشاجرة بينهم وآخرين بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول كلًا من: محيي ا، 69 عامًا، وكريمة ع، 55 عامًا، وزياد ع، 15 عامًا، مقيمين بمركز أبو حماد، مصابين بجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين حدوث إصابة المصابين إثر نشوب مشاجرة بينهم وآخرين بمركز أبو حماد، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.