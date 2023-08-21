أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بأسوان عن انقطاع المياه عن قري: (مجلس قروي المالكي، وقرى كروسكو والريقة وأبوحنضل، والدر الديوان قورتة، وقته، والجنينة والشباك، وأبريم، ونجع العرب، ونجع العبابدة، ومصمص، ومدينة نصر النوبة)، لمدة 24 ساعة، اعتبارا من الساعة الثامنة صباح غد الثلاثاء حتى الثامنة صباح الأربعاء.

وأرجعت الشركة الانقطاع إلى تنفيذها أعمال إحلال وتجديد رافع صرف صحي نصر النوبة.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

ونوهت الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.