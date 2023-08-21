محتجون يغلقون فرع حزب البعث بالسويداء السورية احتجاجا على غلاء الأسعار

أغلق محتجون سوريون، اليوم الإثنين، مبنى مقر فرع حزب البعث في مدينة السويداء حيث يستمر العصيان المدني بمناطق سيطرة الحكومة السورية بجنوب البلاد احتجاجا على غلاء الأسعار وتردي الوضع المعيشي في البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم: "محتجون أقدموا صباح اليوم على إغلاق مبنى مقر فرع حزب البعث في المدينة حيث توقفت عدد من سيارات قيادات الفرع أمام بابه بعد إغلاقه من قبل المحتجين".

وخرجت العشرات من أبناء بلدة عريقة بريف السويداء الغربي بمظاهرة احتجاجية، كما شهدت قرى وبلدات الهويا وقنوات ومجادل وريمة حازم وولغا والكفر وذيبين إضراباً كاملاً في ريف السويداء والالتحاق بالمدينة.

وكانت مدينة السويداء شهدت أمس إغلاقاً تاماً لجميع الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للمدينة من قبل عشرات المواطنين المحتجين، حيث تجمع العشرات من أبناء القرى والبلدات للاحتجاج على تردي الواقع الاقتصادي ولتطبيق العصيان المدني الذي أعلنته عشائر السويداء، كما تشهد جميع الدوائر الحكومية والمحلات التجارية إغلاقاً تاماً وسط انعدام في حركة المرور.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر يوم الثلاثاء الماضي مرسوما بزيادة الأجور بنسبة 100% وأعلنت الحكومة السورية قرارات برفع أسعار المحروقات بنسبة 150 إلى 200%.