التحقيق مع رئيس جمعية القضاة بتونس وتأجيل القضية إلى منتصف نوفمبر

خضع رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، إلى التحقيق بمحكمة الكاف غرب تونس، اليوم الاثنين، وقرر القاضي تأجيل القضية إلى منتصف نوفمبر المقبل.

ويحقق القضاء التونسي مع الحمادي بتهمة تعطيل حرية العمل، على خلفية احتجاجات واضرابات قادتها جمعية القضاة في المحاكم ضد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم لشبهات بالفساد في يونيو 2022.

ولا يتمتع الحمادي بالحصانة بعد أن سحبها منه المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي نصبه الرئيس التونسي، تمهيدا لملاحقته.

ونفذ اليوم ممثلون عن منظمات حقوقية وقفة احتجاجية أمام محكمة الكاف لإعلان التضامن مع رئيس جمعية القضاة.

وقال الحمادي للصحافيين، إن "هذا الملف مفبرك بالكامل على خلفية ممارسة القضاة لحق الاجتماع والتعبير، الاتهامات لا تتعلق مطلقا بالفساد، هي قضية للدفاع عن القضاة المظلومين".

وتابع الحمادي "القضية مفتعلة من وزارة العدل رأسا لإرهاب القضاة".

وبعد أشهر من إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 يوليو 2021، وحله البرلمان وعدة هيئات دستورية أخرى، حل قيس سعيد أيضا المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022 وعوضه بآخر.

ويقول الرئيس التونسي، إنه يريد "تطهير" مؤسسات الدولة والقضاء من الفساد، وتتهمه المعارضة بالهيمنة على السلطات والتأسيس لحكم فردي.