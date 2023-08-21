تمديد فترة عمل محطة طاقة نووية فرنسية لتصل إلى 50 عاما

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سمحت هيئة السلامة النووية الفرنسية بإستمرار عمل واحدة من أول محطات الطاقة النووية الفرنسية لتصل المدة الإجمالية لعملها إلى 50 عاما.

وأعلنت وزيرة التحول في مجال الطاقة الفرنسية انييس بانييه روناشيه القرار، اليوم الاثنين، على موقع "اكس" للتوصل الاجماعي قائلة إن "هيئة السلامة النووية أعطت الضوء الأخضر: تريكاستين 1 سيكون أول مفاعل يتم تمديد عمله إلى أكثر من 40 عاما".

وقالت الوزيرة "اسطول مفاعلاتنا سيستمر في العمل إلى 50 عاما" وهذا يأتي في إطار إحياء الطاقة النووية الفرنسية".

وذكرت هيئة السلامة النووية أن وحدة المفاعل الأولى بمحطة تريكاستين للطاقة في جنوب فرنسا على طول نهر الرون هي أول وحدة يتم فحصها والموافقة على استمرار تشغيلها لمدة تزيد عن 40 عامًا.

وتعتمد فرنسا على التوسع في الطاقة النووية لتأمين إمدادات الطاقة وتحقيق أهداف حماية المناخ.