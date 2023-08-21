الصحة: نقدم حوالي 400 ألف خدمة يوميا ضمن حملة 100 يوم صحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة قدمت 21 مليونًا و556 ألفًا و526 خدمة، ضمن حملة «100 يوم صحة»، وذلك بعد مرور 57 يومًا من المبادرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن إجمالي الخدمات المقدمة أمس الأحد، بلغ 415 ألفًا و660، موضحًا أن الوزارة تقدم في المتوسط 400 ألف خدمة صحية يوميًا.

وأوضح أن الخدمات مرتبطة بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والصحة النفسية، والتوعية والتثقيف، إضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية بأكملها، التي تزيد عن 14 مبادرة، وتستهدف الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين على أرض مصر.

وذكر أن المبادرات الرئاسية تشمل صحة الأم والجنين، والكشف المبكر على الأمراض الوراثية عند الأطفال المبتسرين، وضعف السمع عند الأطفال، والأنيميا والتقزم والسمنة، والقضاء على قوائم الانتظار، والاعتلال الكلوي، والكشف على الأورام السرطانية؛ كالقولون والكبد والبروستاتا وعنق الرحم والثدي.

ولفت إلى أن المعدلات الحالية تشير إلى إمكانية تحقيق الوزارة للمستهدف الخاص بالكشف على جميع المقيمين على أرض مصر بنهاية «100 يوم صحة»، قائلًا إن مد الحملة أمر وارد، ويعتمد على التقرير الذي يعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، في نهاية الـ100 يوم.

وأشار إلى أن الحملة تشهد مشاركة من الجمعيات الأهلية واتحاد العمل الأهلي ومستشفيات القطاع الخاص، معقبًا: «كله لمس مدى فائدة تلك المبادرة على صحة المواطنين والصحة العامة للمجتمع، ورفع الوعي الصحي، والوصول إلى الهدف الأسمى للدولة المصرية والرئيس، وهو توفير الحياة الكريمة للمقيمين على أرض جمهورية مصر العربية».