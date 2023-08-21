الفستق «ثروة خضراء» يتباهى بها سكان قفصة التونسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لم يعد الفوسفات وحده مصدر فخر سكان قفصة التونسية بعدما أصبح الفستق منتوجا نفيسا يساهم أيضا في تنشيط الحركة الاقتصادية في الولاية الجنوبية الغربية، وإن كان لا يزال يبحث عن أسواق تصدير خارجية.

انطلق حصاد شجر الفستق التي تزينها عناقيد من الحبوب البنفسجية والتي تعرف بأنها "شجرة ذهبية في تربة فقيرة"، مما يعكس قيمة هذا المحصول عالي السعر والفوائد الغذائية والصحية.

فمنذ بضع سنوات بمساعدة جمعيات زراعية، بدأت زراعة أشجار الفستق بالانتعاش والتوسع في مدينة قفصة التي تتميز بمناخ شبه جاف ويقل فيها تساقط الأمطار، والتي تكثر فيها مناجم الفوسفات.

ويقول المزارع علي بالرابح الرمضاني إن زراعة شجر الفستق في قفصة انطلقت في 1998، لكنها لم تحظ في البداية بالعناية اللازمة بسبب "جهلنا بقيمة الشجرة".

ويضيف "لو منحناها العناية منذ البداية لكان الوضع أفضل بكثير.. عندما عرفناها اكتشفنا قيمتها. هي شجرة مباركة".

ويشير المزارع إلى أن إنتاج الفستق يختلف من موسم إلى آخر حسب الظروف المناخية، لكنه يؤكد أن العناية بالشجرة قد يجعلها تنتج من 70 إلى 80 كيلوغراما في العام الواحد.

ويتوقع أن يبلغ إنتاج الفستق 2800 طن هذا الموسم بزيادة نحو 15 بالمئة في ولاية قفصة، وبما يمثل نصف الإنتاج الوطني منه.

* إنتاج قياسي

تمتد زراعة أشجار الفستق بقفصة على مساحة 20 ألف هكتار، تمثل 57 بالمئة من المساحات على المستوى الوطني والتي تمتد 33 ألف هكتار.

وتوقع محمد الرحال، رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري بولاية قفصة، في حديث مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنتاجا قياسيا من الفستق هذا العام يبلغ 2800 طن. وقال "شجرة الفستق مقاومة للجفاف والملوحة وذات جودة عالية في قيمة المنتوج".

وطالب الرحال الدولة بدعم زراعة الفستق باعتباره "قطاعا واعدا"، كما دعا للاهتمام بزراعة أشجار الفستق وتوفير البحوث والدراسات العلمية لحمايتها من الأمراض.

قال "نحن الولاية الأُولى وطنيا في إنتاج الفستق، لكننا نريد تطوير المساحات والإنتاجية".

واعتبرت المزارعة خديجة أن محصول الفستق هذا الموسم أفضل بكثير من الموسم الماضي، وقالت "هذه السنة الصابة وافرة".

لكنها تحدثت عن صعوبات يواجهها المزارعون ومشاكل يلقونها في ترويج منتَجهم.

قالت "الترويج مشكلة يتعرض لها الفلاح... الفلاح يتعب لكنه لا يحقق الأرباح التي يستحقها على مجهود سنة كاملة".

وفي سوق بوسط مدينة قفصة ينتصب باعة لعرض أنواع مختلفة من حبات الفستق الملفوفة في ورقتها البنفسجية الرقيقة.

قال أحدهم إن التونسيين من مختلف بقاع البلاد يزورون قفصة لشراء الفستق الذي يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد منه بين 13 و16 دينارا (4.2 و5.2 دولار) .

وذكر أنه يرسل أيضا الفستق إلى زبائن مقيمين في بلدان أوروبية.

* التصدير والحركة الاقتصادية

في موسم حصاد الفستق، يتوافد التونسيون على مدينة قفصة من مختلف الربوع للتبضع من إنتاجها لانخفاض أسعاره مقارنة ببقية الجهات.

ويقول عبد الستار غبطان، المسؤول بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقفصة، إن زراعة أشجار الفستق "ذات أهمية قصوى" باعتبارها أشجارا مقاومة للجفاف وتتأقلم مع التربة الفقيرة.

وعن هذه الأشجار قال "تكاليف إنتاجها بسيطة وعائداتها المالية مرتفعة".

ودعا إلى إدخال الفستق ضمن حلقات التصدير مؤكدا ثقته في قدرته على منافسة الأصناف العالمية "فالصنف التونسي يتميز على الأصناف الأميركية والإيرانية مثلا بنكهته الرائعة".

وأوضح أن إنتاج الفستق يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية نظرا لعائداته المالية المهمة، داعيا إلى "المراهنة عليه في المستقبل".

وقال"يجب ألا ننظر إلى قفصة على أنها صحراء ترقد على حوض فوسفات فقط.. فهي تمتلك ثروات خضراء مثل الفستق واللوز".