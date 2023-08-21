اندلع حريق كبير مساء يوم الأحد بشركة لإعادة التدوير في مدينة "أوفنباخ" خارج فرانكفورت بوسط ألمانيا، وفقا لما ذكره المتحدث باسم المدينة.

وأضاف المتحدث أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك ضحايا .

كما سمع دوي إنفجارات صغيرة، كما يمكن مشاهدة أعمدة الدخان من مسافة كيلومترات، بما في ذلك في فرانكفورت.

وتم إرسال وحدة إطفاء كبيرة تابعة لفرقة إطفاء أوفنباخ لاحتواء الحريق، بدعم من فرق الإطفاء بالمنطقة المحيطة.

وأشار المتحدث باسم المدينة إلى أنه تم ارسال ما إجماليه 250 من أفراد الطوارئ ، بما في ذلك من الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة الفنية.

وتسبب الحريق في تحويل مسار خدمات السكك الحديدية المحلية، والمسافات الطويلة، لنحو ساعة. وبعد الساعة العاشرة مساء بقليل (2000 بتوقيت جرينتش)، قال متحدث باسم السكك الحديدية إن الأمور قد عادت لطبيعتها.

وذكر المتحدث باسم المدينة أنه تم إجلاء حوالي 20 شخصا من المنازل المجاورة كإجراء احترازي بسبب الأبخرة السامة، وأشار إلى أن حريقا إندلع سابقا في نفس الشركة.

وتعمل شركة إعادة التدوير في البطاريات، ومواد أخرى، وفقا للمتحدث، الذي أفاد بأنهم طلبوا من السكان في أوفنباخ إغلاق النوافذ والأبواب.