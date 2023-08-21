نبيل فهمي يكتب: الغليان الحراري والسياسي

نحن فى منتصف موجة حارة بالغة القسوة فرضت على الجميع تنظيم البرامج والنشاط واختصار الجهود، سكونا وقلة حركة، وفرت بدورها فرصة للتفكير فى القضايا العامة الدولية والوطنية.

سألت نفسى أولا عما إذا كان الشعور بارتفاع الحرارة استثنائيا باعتبار أن الصيف دائما هو أكثر المواسم حرارة، فوجدت إحصاءات علمية موثقة تؤكد أن هناك ارتفاعا غير مسبوق فى درجات الحرارة عالميا خلال هذا الصيف، بل إن الإثنين الذى وافق 3 يوليو كان الأشد حرارة فى التاريخ وسط حلقات متصلة لارتفاع حرارة الأرض بمعدل 800 سنويا كل 10 سنوات منذ 1880، ومعدلات تضاعفت منذ 1981، فضلا عن أن عددا غير قليل من أكثر السنوات دفئا كانت منذ عام 2010، وأن دولة مالى هى أكثر دولة من حيث ارتفاع الحرارة خلال العام الحالى.

والحرائق الصيفية فى غابات أمريكا وكندا وأوروبا وارتفاع درجات الحرارة عن المعتاد فى مصر لا علاقة لها بحرب أوكرانيا أو مشاكل توليد الطاقة الكهربائية. ويرجح العلماء أن السبب الرئيس لذلك هو التغير المناخى، بل صرح سكرتير عام الأمم المتحدة أخيرا أننا بدأنا «عصر الغليان الحرارى».

قضية التغير المناخى تحظى بقدر كبير من الاهتمام الدولى والمرتبطة بالشرق الأوسط الآن نتيجة للخسائر الجمة الناتجة من تداعياتها على الرقعة الزراعية وكمية المياه المتاحة، وتوافر قدر كبير من البترول الخام والغاز بالمنطقة، الذى يفرض على دولها إجراء تغييرات جذرية فى اقتصاداتها للتحول إلى اقتصادات تطلق معدلات أقل من الانبعاثات الضارة.

استضافت مصر العام الماضى مؤتمر المناخ رقم 27، وكان من أبرز إنجازاته الموافقة على إنشاء صندوق ليساعد الدول النامية فى تمويل التحول إلى الطاقة المتجددة.

وهى خطوة نأمل فى أن تترجم إلى وقائع ملموسة وتحظى بالدعم اللازم من دون مزيد من التأخير على غرار ما تم بالنسبة إلى وعود الدول الصناعية السابقة.

كما تستضيف الإمارات الدورة الـ28 لمؤتمر المناخ قبل نهاية العام الحالى، مما يجعل العالم ينظر باهتمام إلى تطور مواقف الدول البترولية من تلك القضية، خصوصا وقد وعدت بالفعل ببرامج نشطة وطموحة لتخفيض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، مع تمسكها بضرورة التزام الجميع نظما شاملة وخططا واضحة وعادلة وثابتة لتخفيض الانبعاثات من دون ازدواجية فى المعايير، بخاصة وغاز الميثان المصاحب للمخلفات الحيوانية فى المراعى والأراضى الزراعية يعد من أقوى مصادر انبعاثات غاز الميثان الضار بعد عودة عدد من الدول الأوروبية إلى استخدام الفحم لتوليد الطاقة وهى من أخطر مصادر الطاقة المضرة للبيئة والمناخ.

جذبتنى حرارة الجو نحو التفكير أيضا فى «السخونة والغليان السياسى» والنزاعات والحروب التى تندلع خلال أشهر الصيف، خصوصا بمنطقة الشرق الأوسط فى ليبيا والسودان وفلسطين واليمن وأزمة سوريا.

منطقة مشتعلة سياسيا وعسكريا بأى معيار من المعايير، وهناك توتر وقلق مشروع على المستوى الدولى مع أحداث أوكرانيا وإعادة الحديث عن المواجهات والصدامات بين الدول الكبرى، واللجوء إلى القنابل العنقودية المنبوذة دوليا والمحرمة فى عديد من الدول، وانتشار الأسلحة النووية التكتيكية فى بيلاروس وإلغاء اتفاق توفير القمح الأوكرانى.

ووجدت أن التاريخ ملىء بالمعارك والحروب التى بدأت فى أشهر الصيف الساخنة تحديدا، حتى إذا قصرنا البحث على سنوات محدودة وما يرتبط بأوضاع عربية، منها الحرب العربية الإسرائيلية فى 5 يونيو 1967، وغزو العراق للكويت فى 2 أغسطس 1990.

وأول ما استخلصته من التأمل والتفكير مع السخونة البيئية والسياسية والعسكرية التى نشهدها ونعانيها خلال صيفنا الحالى كان أن السبب الرئيس لأغلب مظاهر السخونة البيئية والسياسية هو عدم التزام الأطراف قواعد القانون وتجاوزات القوى على الضعيف.

والخلاصة الثانية أن معظم تلك المشكلات لا تنحصر فى منطقة النزاع المباشرة أو داخل حدود الطرف المبالغ والمخالف ولها تداعيات تتجاوز الحدود الوطنية للدول، كان ذلك بالنسبة إلى حرارة الجو والمناخ باعتبار أن الاقتصاد الممنهج والسريع للدول الصناعية كان مصدرا لانبعاثات ضخمة أثرت فى الجميع، بينما الدول النامية مطالبة الآن بتخفيض استهلاكها للطاقة ومن ثم معدلات التنمية فيها.

كما أن النزاعات العسكرية عامل هادم للاستقرار وطارد للمواطنين ينتهى فى معظم الأحيان إلى نزوح اللاجئين وعبورهم حدود دول الجوار بحثا عن الأمن والأمان، وعليه فمن الضرورى أن تكون هناك قواعد دولية عامة لكثير من الظواهر والممارسات.

الخلاصة الثالثة تتمثل فى أن الغالبية العظمى من المشكلات والنزاعات الدولية لا تحل منفردة، وتستدعى بشكل ملح وعاجل التعامل متعدد الأطراف على المستويين الإقليمى والدولى، كان ذلك التغير المناخى وتداعياته البيئية مثل ندرة المياه والأمن الغذائى والصحى، أو فى حل النزاعات السياسية أو تداعياتها، فلا استقرار فى المشرق من دون حل النزاع الإسرائيلى الفلسطينى أو فى سوريا أو السودان وليبيا من دون توافق سياسى مع دول الجوار من ناحية وتوفير تمويل دولى لجهود إعادة الإعمار من ناحية أخرى.

لا بد أيضا من تراجع توجيه التكنولوجيا الحديثة لأغراض عسكرية هدامة وتصحيح الخلل فى النظام الدولى المالى وهيمنة الدولار وعملات الدول الصناعية المتبنية للاقتصاد الحر، مما يجعلها عناصر حاكمة على الأسواق والمصالح عالميا.

ورابعا ولا حل لقضايانا السياسية أو الاقتصادية أو المجتمعية من دون توافر عقد اجتماعى دولى جديد على أساس توازن المصالح والحقوق وفقا لقواعد عادلة وتطبق من دون ازدواجية فى المعايير فى سياق منظومة متعددة الأطراف عالمية وإقليمية ووطنية، تشمل وتستمع وتستجيب للرأى والرأى الآخر، وقد آن الأوان لبدء تحرك وحوار دولى جاد فى هذا الخصوص.