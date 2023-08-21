وزير المالية الفلبيني يؤكد أن بلاده تعتزم تعديل هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي إذا لزم الأمر

قال وزير المالية الفلبيني بنيامين ديوكنو إن الحكومة ستعدل هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، إذا لزم الأمر، إلا أنه لا يرى حاجة لذلك في الوقت الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديوكنو قوله في إيجاز صحفي إن الحكومة في النصف الثاني ستقوم بتسريع الإنفاق ومشروعات البنية التحتية، التي واجهت تحديات بسبب عمليات الشراء وقضايا حق الطريق في النصف الأول.

وأوضح أن الاستيراد الكافي في الوقت المناسب سيساعد في سد فجوة الإمداد المحلية وتخفيف ضغوط التضخم.

وأضاف ديوكنو أن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الثاني بسبب التأثيرات المتأخرة لرفع معدلات الفائدة والتخضم المرتفع وتباطؤ الانفاق الحكومي وقطاع التصدير المتراجع والتأثيرات الأساسية من الانفاق على الانتخابات في العام الماضي.

وقال إن لجنة تنسيق ميزانية التنمية التي تقوم بتحديد الأهداف تجتمع بانتظام لإعادة تقييم الأهداف، وستعقد الاجتماع المقبل في شهر سبتمبر تقريبا، "إذا كانت هناك حاجة فعلية لذلك ، فسنعدلها".

وأكد ديوكنو أن أي قرار لتعديل الأهداف يعتمد جزئيا على جمع الإيرادات، التي يعتمد عليها الإنفاق الحكومي- والتي تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي".