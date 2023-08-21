أيمن صلاح مدربا لمنتخب المغرب لكرة اليد  

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نجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد برئاسة العدلي الحنفي في التعاقد مع أيمن صلاح -مدير المنتخبات المصرية السابق- ومدرب فريق الزمالك الأسبق لقيادة منتخب أسود الأطلس خلال الفترة المقبلة.

وسيرافق "صلاح" مواطنه محيي صلاح الدين إبراهيم كمدرب لحراس مرمى المنتخب المغربي استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة والتي تستضيفها القاهرة مطلع العام المقبل.

كما تم الاتفاق مع أيمن صلاح أن يكون مشرفًا على منتخبات الشباب والناشئين على أن يتم تعيين مدير فني مصري لهما لتكون مدرسة واحدة مشرفة على تدريب المنتخبات القومية المغربية.

ومن المقرر، أن يتكون الجهاز الفني المعاون لأيمن صلاح كالتالي: "محمد براجع مدرب مساعد - محيي صلاح مدرب حراس مرمى - منير الضاوي مخطط أحمال - هشام خفيفي محلل أداء - دكتور نور الدين جغنون طبيب المنتخب - دكتور حمزة مكاوي أخصائي العلاج الطبيعي - السيد بشريا إداري المنتخب".

وسيكون أيمن صلاح خلفا للمغربي نور الدين البوحديوي والذي حقق نتائج مميزة رفقة منتخب بلاده كان آخرها الصعود لنهائيات بطولة العالم الأخيرة والتي أقيمت مطلع العام الجاري ببولندا والسويد وحقق فيها المركز الـ30.