مصرع مدير إدارة الصحة المهنية بالمنيا وإصابة والديه في حادث تصادم

شهد الطريق الصحراوي بالمنيا، حادث تصادم بين سيارتين نتج عنه مصرع مدير إدارة الصحة المهنية بمديرية الصحة بالمحافظة فيما أصيب والداه، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج وايداع الجثة داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وجرى نقلهما إلى المستشفي المركزي لتلقي العلاج.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع الدكتور ميخائيل ماهر صدقي يبلغ من العمر 36 عاما مدير إدارة الصحة المهنية بمديرية الصحة بالمنيا، وأصيب والداه في نفس الحادث، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وفي نفس السياق، أصدرت مديرية الصحة والسكان بالمنيا بيانا نعت فيه الطبيب الراحل وجاء فيه: ينعى الدكتور محمد حسنين وكيل زارة الصحة بالمنيا والدكتور أسامة الجمل وكيل المديرية وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، الدكتور ميخائيل ماهر صدقي مدير إدارة الصحة المهنية بالمديرية والذي وافته المنية إثر حادث آليم، وقد شارك في جنازة الطبيب الراحل عدد كبير من أقاربه وأصدقائه من الأطباء والعاملين في مديرية الصحة.