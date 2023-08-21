قال محمود شعبان كبير مفتشي منطقة آثار سقارة بوزارة الآثار، إن هذه المنطقة تعتبر واحدة من أهم المناطق الأثرية على مستوى العالم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، اليوم الاثنين، أن هذا التميز راجعٌ لما تحتويه المنطقة من آثار مختلفة تعود لعصور مختلفة.



وأشار إلى أنّ هذه المنطقة غنية بالآثار المصرية التي تجسد عظمة الحضارة المصرية، موضحا أن المنطقة تنقسم إلى جزء شمالي وآخر جنوبي.



ولفت إلى أن أهم آثار المنطقة يتمثل في الهرم المدرج (هرم الملك زوسر) الذي يعود لعام 2700 قبل الميلاد، وهو أقدم بناء حجري قديم تم بناؤه على نطاق واسع.



ونوه بأن الهرم يتضمن بئر الدفن الخاص بالملك، بجانب مجموعة من الممرات التي تُزيَّن بعض جدرانها بما يشبه السيراميك.



وأفاد بأن المنطقة تتضمن كذلك مقبرة السرابيوم التي تعتبر أحد أهم المقابر المنحوتة في الصخر، وتضم 24 تابوتا.



