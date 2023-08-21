4 سفن صينية تغادر المياه الإقليمية اليابانية بعد نحو 3 أيام

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غادرت 4 سفن تابعة لحرس السواحل الصينية المياه اليابانية حول جزر "سينكاكو" في محافظة أوكيناوا، جنوب اليابان، بحلول ليل الأحد/ الاثنين.

وتعد هذه المرة الـ21 هذا العام التي تدخل فيها سفن حكومية صينية المياه الإقليمية اليابانية قبالة جزر سينكاكو، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وتطالب الصين بالجزر التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، وتطلق عليها اسم دياويو.

ودخلت أربع سفن صينية المياه اليابانية نحو الساعة 2:10 صباح يوم الجمعة الماضي خلال مطاردة قارب صيد ياباني، بحسب المقر الإقليمي الحادي عشر لخفر السواحل الياباني في ناها عاصمة أوكيناوا، بحسب الوكالة اليابانية.

وغادرت إحدى السفن الصينية الأربع المياه اليابانية قبل أن تعاود الدخول مرة أخرى، ثم غادرت السفن الأربع المياه اليابانية بحلول الساعة 9:45 مساء أمس الأحد.

ويثور خلاف بين الصين واليابان حول ملكية جزر سينكاكو الواقعة في بحر الصين الشرقي.