يعتقد الكثير من الناس، أن السيدات هن الأقل براعة في قيادة السيارات من الرجال، ولكن دراسة حديثة كشفت أن العكس هو ما يحدث حين يتعلق الأمر بركن السيارة لا بالقيادة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، أن فريقا من هيئة فوربس للتأمين ببريطانيا، أجرى دراسة على 2000 شخص؛ لمعرفة مدى تعرض كل منهم لصدم السيارة عند الركنة.

ووجدت الدراسة، أن الرجال أكثر عرضة بـ50% لصدم الحواجز أو السيارات المركونة عند البحث عن ركنة، بينما وقعت معدلات حوادث أقل للسيدات.

وأضافت الدراسة، أن الرجال أكثر عرضة لتكرار حوادث الركنات بـ8% إضافية عن المعدل الخاص بالسيدات، بينما تسبب 6% من الرجال بـ7 حوادث بنفس السنة عند ركن السيارة مقابل 4% من السيدات.

ورغم حوادث الرجال، إلا أنهم تفوقوا على السيدات في الثقة بالنفس، إذ يرى 53% من الرجال أنفسهم سائقين محترفين مقابل 37% من السيدات يعتقدن ذلك الرأي في أنفسهن.

وأوضحت الدراسة، أن معدلات الحذر متشابهة بين الرجال والسيدات، إذ يفضل 18% من الفريقين تجنب الركنات الصعبة؛ ابتعادا عن التعرض لسخرية الأشخاص المحيطين.