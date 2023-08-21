إيطاليا تعتزم ترشيح حليف دراجي للمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي

تعتزم حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، دعم وزير المالية السابق دانييل فرانكو، مرشحا لها بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، حسبما أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأصبح فرانكو، /70 عاما/، والذي كان وزيرا للمالية في حكومة الرئيس السابق الإيطالي للبنك المركزي، ماريو دراجي، المرشح البارز بعدما اتضح أنه لن يفوز برئاسة بنك الاستثمار الأوروبي، وفقا للمصادر التي طلبت، وفقا لبلومبرج، عدم الكشف عن هويتها نظرا لأن المباحثات سرية..

ورفض متحدث باسم وزارة المالية الإيطالية التعليق على هذه الأنباء، التي كانت أول من تحدثت عنها صحيفة "إيل سول 24 أور" الإيطالية.

واقترح العديد من الدول مرشحين لقيادة بنك الاستثمار الأوروبي في جولة أولى للوظائف الأوروبية الكبرى، مع ترشيح إيطاليا فرانكو. وبدا بعد ذلك سريعا أنه سيخوض المنافسة أمام المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، مارجريت فيستاجر، ونائبة رئيس مجلس الوزراء الإسباني، نانديا كالفينو، وتعتبر الاثنتان المرشحين الأقوى للمنصب.

ووفقا للمصادر، تعتزم وزارة المالية الإيطالية نتيجة لذلك، أن تقترح تولي فرانكو مقعدا في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، حيث يتطلب أن يتم الترشيح في الثلاثين من أغسطس الجاري.