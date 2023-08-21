طهران: تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الإيراني السعودي قريبا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن بلاده أجرت مباحثات جيدة لإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع السعودية، وذلك خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني حسین أمیر عبداللهیان إلی الرياض، مشيرا إلى الاتفاق على تفعيل اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في أسرع وقت ممكن.



وأضاف كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الیوم الاثنین، أن "زيارة عبداللهيان للرياض جاءت بدعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وتمت خلالها مناقشة القضايا التجارية وإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والقضايا الجمركية والتهرب الضريبي. وتقرر تفعيل اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، ونأمل أن نشهد نتیجة تقدم هذا العمل مع تحركات الجانبين"، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).



وتابع بالقول "تم خلال الزيارة مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية المهمة، وموضوع تشكيل منتدى حوار للتعاون الإقليمي"، لافتا إلى أن هذه الفكرة تم اقتراحها أثناء زيارة وزير الخارجية الإيراني لبعض الدول العربية المطلة على الخليج، وتم طرحها مرة أخرى خلال زيارة عبداللهيان الأخيرة للسعودية.



واستطرد بالقول: "إن الجانب الإيراني أبلغ السعودية بأهداف هذه الفكرة، واعرب الجانب السعودي عن اهتمامه بالموضوع ودراسته".



وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيةالإيرانية: "نسير على طريق الحوار وتبادل الآراء في ظل الأجواء الإيجابية التي تشهدها المنطقة، ويمكن للخطوات التالية أن توفر الأرضیة لإجراء مثل هذه المحادثات، التي يمكن أن تؤدي إلى ضمان المصالح المشتركة لجميع أطراف شمال وجنوب الخليج الفارسي".



وقال إن "الجانب السعودي أكد مرة أخرى علی دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للرئیس الإيراني أية الله ابراهیم رئيسي، لزیارة الریاض وهناك إجماع على أن الاستعدادات اللازمة لهذه الزیارة ستتم في الوقت المناسب".



وفي سياق متصل، أشار كنعاني إلى أن إيفاد السفير الإيراني إلى الرياض سيتم خلال الأيام المقبلة.