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فرايبورج يستعير ماكسيميليان فيليب من فولفسبورج

د ب أ
نشر في: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 6:34 م | آخر تحديث: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 6:34 م

أعلن نادي فرايبورج، اليوم الاثنين، استعارة ماكسيميليان فيليب من صفوف فولفسبورج حتى نهاية الموسم الحالي من الدوري الألماني.

وعاد فيليب - 29 عاما - إلى فرايبورج، حيث بدأ مسيرته الإحترافية، قبل تنقله بين صفوف بوروسيا دورتموند ودينامو موسكو وفولفسبورج وفيردر بريمن، الذي قضى بين جدرانه النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وقال فيليب الذي رحل عن فرايبورج في 2017 "الأمر يبدو مألوفا، الشعور أساس جيد بالنسبة لي لكي أتمكن من مساعدة النادي والفريق بشكل أكبر... من المثير رؤية التطورات التي حدثت عنها في الأعوام الأخيرة".

وبات فيليب ثاني تدعيمات فرايبورج لخط الهجوم هذا الصيف بعد ضم جونيور أدامو من ريد بول سالزبورج.

وأنهى فرايبورج الموسم الماضي للبوندسليجا في المركز الخامس ويشارك في الدوري الأوروبي مجددا هذا الموسم.


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