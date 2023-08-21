 حسن عبد الفتاح: أتلقى عروضا محدودة للغاية وأفضل العمل بالخارج - بوابة الشروق
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حسن عبد الفتاح: أتلقى عروضا محدودة للغاية وأفضل العمل بالخارج

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 6:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 6:35 ص

قال الفنان حسن عبد الفتاح، إنه يُفضِّل العمل خارجيا، وذلك في ظل نقص العروض التي يتلقاها محليا.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «المنسي» على قناة «هي»، عُرضت مساء الأحد، أنه يتلقى عروضا محدودة للغاية في مصر وعلى فترات متباعدة، لكنه يتلقى أدوارا كبيرة من الخارج.

وتابع متحدثا عن العمل في الخارج: «بمثّل مع نجوم الوطن العربي.. بيكون فيه ممثل أو نجم من كل دولة»، مشيرا إلى أن العروض الخارجية التي يتلقاها أكبر من المحلية سواء من حيث مساحة الدور أو الأجر.

وأشاد أيضا بحسن المعاملة التي يتلقاها خلال العمل بالخارج، لا سيما من حيث انتظام المواعيد بجانب سهولة التنقلات.

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