تتويج جاوف بلقب بطولة ويسترن آند ساذرن للتنس

توجت الأمريكية كوكو جاوف بثالث ألقابها هذا الموسم، يوم الأحد، بفوزها على التشيكية كارولينا موتشوفا في نهائي بطولة ويسترن آند ساذرن للتنس (سينسيناتي).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا" أن النجمة الأمريكية، المصنفة السابعة للبطولة، قدمت أداء قويا وتغلبت على المصنفة الـ17 على العالم بنتيجة 6 / 3 و6 / 4 في مباراة استغرقت ساعة و56 دقيقة.

وضمنت جاوف صاحب الـ19 عامًا الصعود للمركز السادس في التصنيف العالمي للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، وقد تجد موتشوفا السلوى في احتلالها أحد المراكز العشرة الأولى.