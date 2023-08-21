وزيرة الخارجية الألمانية تؤيد سرعة البت في توريد صواريخ تاوروس لأوكرانيا

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشكل غير مباشر عن تأييدها لإصدار قرار سريع من الحكومة الألمانية بخصوص التوريد المحتمل لصواريخ جوالة طراز "تاوروس" إلى أوكرانيا.

وفي أعقاب محادثات مع نظيرتها السنغالية ايساتا تال سال في برلين، قالت بيربوك اليوم الاثنين: "أعتقد أننا في العام والنصف عام الماضي شهدنا ليس بطريقة مؤثرة وحسب بل بطريقة وحشية أيضا حقيقة أن كل يوم يهم".

جاء ذلك في رد من الوزيرة على سؤال حول ما إذا كانت ستعمل من أجل إصدار قرار سريع بشأن توريد مثل هذه الصواريخ.

ورحبت بيربوك بقرار هولندا والدنمارك بتوريد ما مجموعه 61 مقاتلة إف-16 أمريكية الصنع إلى أوكرانيا، وقالت إنه يوم جيد بالنسبة لأوكرانيا و"بالتالي أيضا يوم جيد بالنسبة لأوروبا أن يكون هناك دعم جديد من جانب هولندا والدنمارك وربما أيضا من دول أخرى".

يذكر أن هولندا تعتزم تقديم 42 مقاتلة بينما تعتزم الدنمارك تقديم 19 مقاتلة لأوكرانيا.

وقالت بيربوك إن العالم يشهد وحشية الحرب الروسية على أوكرانيا كل يوم من جديد " وقد رأينا أيضا في العام والنصف الماضي مدى أهمية دعمنا العسكري بالنسبة لدفاع أوكرانيا عن نفسها".

وأضافت بيربوك أن الهولنديين والدنماركيين بادروا بتقديم مقاتلات إف-16، لكنها قالت إن بلادها قدمت إسهاما مهما في الدفاع الجوي الأوكراني وستواصل فعل هذا " ومن هذا المنظور، ندرس كل الرغبات الأخرى لأوكرانيا من أجل التمكن من حماية الناس في بلادهم".

وقالت بيربوك إنه "سيتم المضي قدما بطريقة تقسيم العمل وذلك على غرار ما فعلناه كأوروبيين وكدول ناتو (حلف شمال الأطلسي) بنجاح نسبي من وجهة نظري في الشهور الأخيرة".