الكويت: استقرار الحالة الصحية في البلاد في ظل ظهور متحور كورونا الفرعي الجديد

أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي، اليوم الاثنين، استقرار الحالة الصحية في البلاد في ظل ظهـورالمتحـور الفرعـــي الجديـــــد لكوفيد (إي جي.5)، والذي تم رصده في الكويت عبر التقصي الوبائي وفحوصات التسلسل الجيني.



وقال العوضي، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي، إن "هذا الأمر لا يتطلب في الوقت الحالي أي إجراءات غير عادية، مع التوصية بعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أي أعراض تشير إلى وجود عدوى تنفسية، والتزام إجراءات الوقاية للكادر الطبي والمترددين على المؤسسات الصحية العلاجية".



وأعلنت وزارة الصحة الكويتية،الأسبوع الماضي، عن رصد متحور كورونا (إي جي.5)، والذي يعد من المتحورات الفرعية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، والذي رصد في الوقت الحالي في نحو 50 دولة حول العالم.