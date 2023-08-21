يقدم الشاعر فارس قطرية حفلًا شعريًّا موسيقيًّا جديدًا، في الثامنة مساءً الجمعة المقبل، على مسرح قاعة نهر بساقية عبد المنعم الصاوي.

ويقدم قطرية خلال الحفل مجموعة متنوعة من قصائده الشعرية، منها ما يمكن خير، وبالسلامة، وأديني مشيت، وبكره هتحلو.

جدير بالذكر أن فارس أحمد عبد العزيز قطرية الشهير بفارس قطرية، من مواليد محافظة الشرقية مركز أبو حماد، اشتهر بقصائده ذات الطابع الفلكلوري لمحافظتة؛ مما لقي إعجابًا وتفاعلًا كبيرًا، وبدء في كتابة الشعر في سن مبكر وحصل علي جائزة الدولة التقديرية في إلقاء الشعر، وتتميز أعمال فارس قطرية بالتنوع، وتأثر الجمهور بها، وكان أول ديوان أصدره بعنوان "رفيق الليل" ويقوم قطريه باختيار موضوعات أشعاره من المواقف الاجتماعية المحيطة به.