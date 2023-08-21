حسن عبد الفتاح عن رفضه للبطولة: أنا بطل في ملعبي

قال الفنان حسن عبد الفتاح، إنّه تلقى عروضا لتقديم أدوار بطولة لكنه كان يرفضها رغبة منه في تقديم الدور الثاني.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «المنسي» على قناة «هي»، عُرضت مساء الأحد: «أنا بطل في ملعبي»، مشيرا إلى أنه قد يؤدي دور البطولة في حين لا ينجح العمل الفني.

وأشار إلى أنه إذا حدث هذا السيناريو، قد يُصاب بالاكتئاب، ويضطر للعودة لتقديم دور ثانٍ أو ثالث، لافتا إلى أن عددا من زملائه واجهوا هذا الأمر.

وضرب مثالا بالفنان محمد لطفي الذي جسد دور البطولة في فيلم عبده مواسم، لكنّه لم يُحقق نجاحا، ثم عاد لأداء الدور الثاني لاحقا، وأيضا الفنان ماجد الكدواني الذي ظهر بطلا في فيلم جاي في السريع الذي واجه السيناريو نفسه.

ولفت إلى أنه لا يريد مواجهة هذا الأمر، حتى لا يُساء تقييمه من الجمهور.