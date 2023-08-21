محمد الحلو عن «عمار يا سعودية»: صدرت من قلبي واتعملي حفلة تانية بسبب الظلم

أبدى الفنان محمد الحلو، دهشته بسبب حالة الجدل الواسعة التي أُثيرت لاستبداله كلمة «عمار يا إسكندرية»، بـ «عمار يا سعودية»، خلال حفل «كاسيت 90»، الذي أُقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأحد، أن الجمهور السعودي استقبله بحفاوة كبيرة وكرم شديد، وكذلك المطربين المصريين الذين شاركوا في الحفل، مؤكدًا أنه أدخل كلمة السعودية، من باب المجاملة والترحيب وتوجيه الشكر للجمهور السعودي على حسن استقباله.

وتابع: «صدرت من قلبي كرد فعل سريع دون ترتيب سابق، أو تغيير للأغنية الأصلية، والناس اتهمتني إني غيرت عمار يا اسكندرية بعمار يا سعودية، لكن في بداية الحفل غنيت عمار يا اسكندرية والكورال رددها»- على حد قوله.

ولفت إلى أنه تعرض للظلم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دون المعرفة الكاملة للحقيقة، موجها حديثه لهم: «ظلمتوني جدًا إنما ظلمكم عملي حفلة تانية في السعودية لوحدي»- على حد قوله.

وذكر أنه من المقرر ان يُحي حفله الثاني بالمملكة العربية السعودية، في واحد سبتمبر المقبل، منوهًا أنه سبب اختفائه الفترة الماضية هو معاناته بمشكلة صحية في قدمه الأمر الذي حال ظهوره، ولكن أحواله الصحية تتحسن وسوف يسعى للعودة إلى الساحة الفنية مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.