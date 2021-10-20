لافروف: يجب ضمان مصالح إفريقيا في مجلس الأمن الدولي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مقاله له بمجلة "أوبونتو" الجنوب أفريقية، إن روسيا مقتنعة بأن مجلس الأمن الدولي يجب أن يحمي مصالح الدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية.



وأضاف لافروف "لقد أيدت روسيا على الدوام تعزيز مكانة القارة الأفريقية في النظام العالمي متعدد الأقطاب. وسنواصل دعم أصدقائنا الأفارقة في تطلعاتهم للقيام بدور أكثر أهمية في حل المشاكل الرئيسية في عصرنا."، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.



وقال لافروف إن "هذا ينطبق أيضا بشكل كامل على عملية إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي يجب أن تشمل حماية المصالح المشروعة للبلدان النامية، بما في ذلك في أفريقيا، بحسب عميق قناعاتنا".



ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من عشرة أعضاء منتخبين وخمسة أعضاء دائمين: روسيا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا.



كما قال لافروف، في المقال، إن روسيا مستعدة للمساهمة في تعزيز أمن الغذاء والطاقة في القارة الأفريقية.



وأضاف لافروف "نحن على استعداد للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي في القارة وتعزيز الأمن هناك، بما في ذلك الغذاء والطاقة. وخير مثال على ذلك هو نتائج القمة الروسية الأفريقية الثانية التي عقدت في سان بطرسبرج في الفترة من 27 إلى 28 يوليو 2023".



يشار إلى أنه تم عقد القمة الروسية - الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني في الفترة من 27 إلى 28 يوليو في سان بطرسبرج بحضور وفود من 49 دولة أفريقية.