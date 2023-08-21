قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، إنّه واثق من أنّ روسيا ستخسر الحرب في أوكرانيا.

وأضاف في خطاب أمام جمع احتشد قرب البرلمان الدنماركي، الاثنين: «اليوم نحن واثقون من أنّ روسيا ستخسر هذه الحرب.. أنا على ثقة من أنّنا سننتصر لأنّ الحقيقة إلى جانبنا».

وقوبل خطابه بهتافات حشود كبيرة من الدنماركيين الذين لوّحوا بأعلام أوكرانية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأدلى زيلينسكي بتصريحاته غداة إعلان الدنمارك وهولندا أنهما ستزوّدان كييف بمقاتلات «إف-16» أمريكية الصنع لتعزيز قدراتها الجوية، فيما تواصل أوكرانيا هجومها المضاد ضدّ القوات الروسية في الشرق.

وأضاف الرئيس الأوكراني: «الأهمّ هو ما نثبته بنصرنا وتعاوننا معًا، نؤكّد أنّ للحياة قيمة وأنّ الناس مهمّون.. الحرية مهمة وأوروبا مهمة».

وتابع: «سيكون نصرًا مشتركًا. نصر الحقيقة والديموقراطية ونصر شعبنا وأممنا».

وكانت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فيريديريكسن قد أعلنت أنّ بلدها سيرسل 19 مقاتلة من طراز «إف-16»، ستّ منها بحلول نهاية هذا العام وثمانٍ العام المقبل وخمس في العام 2025.

في حين حذّر السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربين، من أنّ قرار كوبنهاجن يشكّل تصعيدًا للنزاع.