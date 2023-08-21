أعربت الفنانة الفت عمر عن استيائها الشديد من الوسط الفني، قائلة: "بقى مليئ بالشلالية ومشاهير السوشيال ميديا، اللي أصبحوا يقدمون أعمالا في السينما والدراما في وقت يجلس فيه أصحاب المواهب وخريجي معهد السينما في المنزل بسبب قلة العمل".

وصرحت ألفت ل"الشروق"، بأنه يوجد أشخاص من مشاهير السوشيال ميديا يستحقون الدعم ولكن في آخرين أفسدوا الذوق العام للسينما، وأصبح الجيل الجديد من الشباب يسعى للتريند بعمل أشياء سخيفة ليصبح نجما سينمائيا، فهل هذه هي السينما المصرية؟".

وطالبت ألفت نقابة السينمائيين بأن تدخل في حل هذه المشكلة الكبيرة: "اللي عنده الموهبة ندعمه ومن لا ينتمي للمهنة يجب أن نمنعه ونساند أبناء المعهد ليكون الفن المصري دائما رائدا على جميع الفنون".

وكانت آخر أعمال الفنانة ألفت عمر، هو مسلسل «سره الباتع»، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2023، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه.

وضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم.