الخارجية الألمانية تطالب باستمرار الضغط على الحكومة العسكرية في النيجر

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تأييدها لجهود الوساطة التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لحل الأزمة السياسية في النيجر.

وفي أعقاب محادثات مع نظيرتها السنغالية ايساتا تال سال في برلين، قالت بيربوك، اليوم الاثنين، إن ما تقوم به إيكواس "في الوقت الحالي مهم ليس فقط بالنسبة للشعب في النيجر بل إنه مهم أيضا بالنسبة للسلام في العالم ومهم بالنسبة لميثاق الأمم المتحدة".

في الوقت نفسه، أعربت بيربوك عن تأييدها للإبقاء على الضغط على الحاكم العسكري الجديد في النيجر، عبد الرحمن تياني، والذي بتضمن أيضا فرض عقوبات.

وأضافت بيربوك أن ما يحدث في النيجر " يؤثر علينا جميعا، وكل الدول الديمقراطية"، وحذرت من أنه إذا تم غض الطرف " في حال تم الانقلاب على حكومة منتخبة ديمقراطيا في بلد مجاور أو في قارة أخرى، فإن هذا ينذر بخرق القواعد في مناطق أخرى من العالم".

وشبهت بيربوك الوضع في النيجر ومنطقة الساحل في غرب أفريقيا بالموقف في أوروبا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتابعت بيربوك أن الحكومة تقف وراء قرارات إيكواس المتعلقة بالرد على الانقلاب بفرض عقوبات، وذكرت أن الاتحاد الأوروبي أعد عقوبات مشابهة، وقالت إنها تدعم إيكواس في جهودها الدبلوماسية كما تدعمها أيضا في الإبقاء على الضغط.

وطالبت بيربوك ببذل كل ما يلزم لضمان عدم امتداد الأزمة إلى دول ومناطق أخرى وضمان أن يتمكن الرئيس النيجري محمد بازوم من العيش في حرية وأمان مرة أخرى وأن تعود الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى عملها.

من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية السنغالية من حدوث حركات لجوء جديدة صوب أوروبا، وقالت إن الأحداث في النيجر سيكون لها بالتأكيد تأثيرات على موجات الهجرة في المنطقة، وأعربت عن أملها في إمكانية عودة المجلس العسكري في النيجر إلى صوابه "وهكذا لن يصبح خيار استخدام القوة واردا بعد ذلك" في إشارة إلى تهديدات إيكواس بالقيام بعملية عسكرية في النيجر.