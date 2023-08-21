كشف الدكتور مصطفى العوضي، أستاذ الهندسة الوراثية بالمركز القومي للبحوث، حقيقة الأبحاث العلمية لوقف الشيخوخة واستعادة الشباب، موضحًا أن الأمر يتعلق بعدد كبير من العوامل، في مقدمتها التركيب الوراثي للكائن الحي، فضلا عن البيئة المحيطة التي تشمل: التغذية، وممارسة الرياضة، والراحة النفسية، والبعد عن التلوث.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية «etc»، مساء الاثنين، أن الكثير من التجارب أجريت على كائن بحري يعيش لملايين السنين، ولا يتأثر بالبيئة المحيطة به، ويطلق عليه «الهيدرا».



وأشار الى أن التجارب على «الهيدرا» مكنت العلماء من تحديد بعض الجينات المسئولة عن خلود هذا الكائن، ووجدوا أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين خلوده وبين جين معين في تركيبه.



وقال: «سعى العلماء من خلال الهندسة الوراثية إلغاء عمل هذا الجين، من خلال عمل تركيبات وراثية أخرى، فوجدوا أنه أصيب بالشيخوخة، وبناء على ذلك بدأت رحلتهم في معرفة سر خلود الهيدرا».



وأوضح أن الخلايا الجذعية الموجودة مرحلة الشباب، تنقسم وتتحور إلى خلايا ووظائف مختلفة؛ فيمكن أن تصبح خلية عصبية، أو خلية دم، أو خلية موجودة في الجهاز الهضمي، أو مسئولة عن إفراز انزيمات، منوهًا أن تلك الخلايا تفقد جزءًا كبيرًا من وظائفها، عندما يصل الإنسان إلى مرحلة الشيخوخة.



واستطرد: «العلماء يسعون من خلال الدراسات، معرفة العوامل الوراثية المسئولة عن الشيخوخة، وأقصى ما يمكنهم فعله هو إيقاف عواملها، وليس العودة من الشيخوخة للشباب، وبالتالي نوقف عجلة الزمن، وليس إعادتها للوراء».





