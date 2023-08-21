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كولن يستعير عليدو لاعب منتخب ألمانيا للشباب من فرانكفورت

د ب أ
نشر في: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 9:23 م | آخر تحديث: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 9:23 م

أعلن نادي كولن الألماني، اليوم الاثنين، تعاقده مع فريد عليدو لاعب المنتخب الألماني للشباب تحت 21 عاما، من صفوف اينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وشارك عليدو في 15 مباراة بالبوندسليجا وخمس مباريات بدوري أبطال أوروبافي الموسم الماضي وسجل هدفا وحيدا مع فرانفكورت، حيث يرتبط معه بعقد حتى 2026.

وقد يسجل عليدو ظهوره الأول مع كولن خلال المباراة أمام فولفسبورج يوم السبت المقبل بالبوندسليجا.

وقال كريستيان كيلر المدير الإداري لكولن اليوم الاثنين "فريد يمتلك الكثير من الإمكانات، قوته وإيقاعه ، رغبته في التعمق والانخراط في المواجهات الفردية".


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