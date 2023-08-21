المستشار الإعلامي لـ«نواب ليبيا»: توحيد المصرف المركزي خطوة مهمة لخدمة المواطنين

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قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي، إن توحيد مصرف ليبيا المركزي، مهم للغاية، كونه سيعمل كوحدة واحدة لتقديم الخدمة للمواطنين كافة.

وأضاف خلال مداخل ببرنامج «حديث المغرب العربي» الذي تقدمه الإعلامية فيروز مكي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اجتماع القادية الليبيين، جاء في إطار التجهيز للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وتابع: «نعلم أن التوجه السياسي في ليبيا هو الانتخابات رغم الظروف المحيطة التي قد تحول إجراء هذه الانتخابات؛ إلا أن المسئولين والساسة والمكونات السياسية والعسكرية الرسمية في ليبيا تعمل جاهدة على إجرائها.»

وأمس الأحد، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، أن المصرف عاد مؤسسة سيادية موحدة، بعد قرابة عقد من الانقسام إلى فرعين بسبب الحرب الأهلية.

وجاء إعلان المحافظ في مقر المصرف بطرابلس عقب اجتماع مع نائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل ومدراء إدارات فرعي البنك في طرابلس وبنغازي.

وانقسم مصرف ليبيا المركزي إلى فرعين في غرب وشرق البلاد منذ 2014 بعد ظهور إدارة موازية في الشرق مع انقسام ليبيا جراء حرب أهلية.