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استقرت أسعار الدواجن بالمزارع المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل 56 جنيها للكيلو، وفقا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، فإن سعر التجزئة للدواجن يتراوح بين 62 و65 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر البانيه بين 135 و145 جنيها للكيلو، و"الأوراك" بين 63 و66 جنيها للكيلو.

وأضاف أن أسعار البيض مستقرة منذ عدة أيام، ليسجل طبق البيض الأبيض 108 جنيهات في المزرعة، لافتا إلى أنه من المفترض ألا يتجاوز سعره للمستهلك 118 أو 120 جنيها.

وسجل سعر طبق البيض الأحمر 110 جنيهات في المزرعة، ويتراوح للمستهلك بين 120 و122 جنيها.

ولفت السيد إلى أن أسعار التجزئة تختلف من مكان إلى آخر، بحسب آليات العرض والطلب، وتكلفة النقل والشحن.

وسجل سعر الذرة 12.5 ألف جنيه للطن بانخفاض قدره 500 جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي، وتراوح سعر الصويا بين 25 و26 ألف جنيه للطن.

ويرى السيد أنه من المفترض أن تتراجع أسعار الخامات محليا حتى تتناسب مع السعر العالمي، مطالبا بضرورة تشديد دور الجهات الرقابية وإعادة حساب التكلفة لدى المستوردين.