قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه لن يترشح لرئاسة نادي الزمالك، لافتًا إلى أن هناك من هُم أفضل منه بكثير، ويمتلكون الخبرات والوقت اللازم لتولي تلك المسئولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين: «الزمالك في الدم والقلب وإحنا بندعمه، ربنا يعدي الأزمة دي على خير ويولي من يصلح بإذن الله».

ودعا إلى دعم النادي الزمالك في محنته الحالية، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بالضيق عندما مرّ النادي الإسماعيلي ببعض المشكلات، وتمنى لو استطاع تقديم أي شيء لمساعدة «الدراويش».

وأكمل: «نحن نحب الكرة المصرية ونشجعها، وبالعكس أحلى ما في الكرة التنافس ووجود أهلي وزمالك إسماعيلي ومحلة واتحاد وغيرهم، ربنا يعدي الأزمة على خير، ويولي من يصلح.. ربنا كبير وهيقف معانا».

وبسؤاله عن أسماء 3 شخصيات يصلحون لتولي منصب رئاسة النادي، رفض «زكي» تسمية أشخاص دون وجود استعداد من البعض لترشيح أنفسهم، مؤكدًا استعداده للوقوف بجوار أي مرشح حريص على خدمة الزمالك بصدق.