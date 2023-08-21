قال الفنان شريف خير الله، إنه ظل لمدة ثلاث سنوات لا يشارك في أي أعمال فنية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «تفاصيل» عبر شاشة «صدى البلد 2»، وعُرضت مساء الأحد، أنه اضطر لبيع كل ممتلكاته لتدبير احتياجاته المعيشية.

وأشار إلى أنّه واجه هذا الموقف الصعب وهو يقف على أرضية صلبة، لافتا إلى أنّ قناعة تشكلت لديه بأن ممتلكاته صنعها بنفسه وبجهده وكفاحه وإصراره على تحقيق النجاح.

غير أنه أقر بعجزه حتى الآن عن حيازة ممتلكات مماثلة، مُرجعا ذلك لما قال إنه تغيُّر في الواقع الراهن، لافتا إلى أنّ الترجمة الحقيقية لوصف الفنان بأنه موهوب تتمثل في مشاركته في أعمال فنية.

وتابع: «لو أنا كويس وشاطر وناجح يبقى فيه شغل.. لكن اللي بيحصل على الساحة دلوقتي ملوش علاقة بالموهبة والقوة والتاريخ والنجاح والتأثير.. يبقى إيه المطلوب مني».