ملك إسبانيا يبدأ محادثات مع الأحزاب بشأن تشكيل حكومة جديدة

بدأ ملك إسبانيا فيليب السادس مشاورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بعد نحو شهر من الانتخابات البرلمانية.

وسوف يستقبل الملك قادة الأحزاب السياسية في مقره في قصر زارزويلا بمدريد اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.

وبحسب البلاط الملكي، يعتزم إجراء محادثات فردية مع 7 سياسيين.

وأفادت وسائل الإعلام بأن بعض الأحزاب الإقليمية، بما في ذلك الانفصاليين الكتالونيين، رفضت المشاركة في المشاورات مع الملك، رغم أنهم يلعبون دورا مهما في تشكيل الحكومة.

ومن المقرر أن يلتقي فيليب رئيس الوزراء المؤقت بيدرو سانشييز من الحزب الاشتراكي وزعيم المعارضة ألبرتو نونيز فيخو من حزب الشعب المحافظ غدا الثلاثاء.

بعد ذلك يمكن أن يرشح الملك أحدهما لتشكيل حكومة. غير أن أيا من السياسيين لم يحصل على ما يكفي من الدعم من الأحزاب الأخرى لتشكيل ائتلاف حكومي.

وفي حال عدم القدرة على تشكيل حكومة، سوف تضطر الدولة صاحبة رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى إجراء انتخابات عامة أخرى في نهاية العام أو مطلع العام المقبل.