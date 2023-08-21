المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني شهد حراكا مجتمعيا واسعا بجميع المحاور

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار ناقش 113 قضية، وعقد 6 أسابيع جلسات عامة بإجمالي 44 جلسة، وبلغ عدد المشاركين في الجلسات 7200 شخص، ومنهم 2000 في المحور السياسي، و2700 في المحور المجتمعي.

وأكد خلال حوار خاص له ببرنامج «بالورقة والقلم»، والمذاع على قناة «تن»، مساء الأحد، أن هذه الأرقام لها دلالة، تتمثل في وجود حراك مجتمعي واسع وعريض على مستوى المحاور كافة، لافتًا إلى أن الحوار الوطني انعقد على مدى جلسات طويلة، والجلسات العامة العلنية استمرت 3 شهور، وهناك عدد كبير من المواطنين حضروا هذه الجلسات.

ونوه بأن الحوار الوطني لكي يكون وطنيًا، من الضروري أن يضم كل قضايا الوطن التي تهتم المواطن المصري دون أي تميز، مبينًا أن هناك نوعين من مخرجات الحوار الوطني، وبعض هذه المخرجات تهم النخب، والبعض الآخر مخرجات يهم المواطن البسيط.

وأشار المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن حالة قبول الرأي والرأي الآخر قبل انطلاق الحوار كانت شيئًا، وبعد الحوار أصبحت شيئًا آخر، وهذا الأمر نستطيع أن نلمسه ما بين النخب والمواطنين البسطاء.

وتقدم مجلس أمناء الحوار الوطني، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته الفورية بتلقي مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.