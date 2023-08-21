جامعة الإسكندرية تستضيف اجتماع اتحادات طلاب الجامعات المصرية بمعسكر باجوش

استضافت جامعة الإسكندرية، للعام السادس على التوالي، ممثلي ٢١ جامعة حكومية من رؤساء ونواب رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، اليوم الإثنين، بمعسكر الجامعة بباحوش، حيث عقدت فعاليات المعسكر السنوي لإعداد الكوادر الطلابية على مستوى الجامعات.

وأوضح الدكتور محمد بهي الدين عميد كلية الزراعة والمشرف على الفعاليات، أن هذا المعسكر يعد من أهم الأنشطة التي تنفذ على هذا المستوى القمي بالجامعات، وشارك في الإعداد له اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية برئاسة الطالب عمر عفيفي رئيس الاتحاد وذلك على مدى عدة أشهر، وتضمن العديد من ورش العمل والمسابقات الرياضية والثقافية.

وشارك في الإشراف على قيادة المعسكر الدكتور جمال العمراوي، والأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري، وشهاب محروس القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد فوزي مسئول الاتحاد بالإدارة.