وفاة الشريك المؤسس لشركة أدوبي جون ورنوك عن عمر 82 عاما

قالت شركة أدوبي الأمريكية لبرامج الرسومات في بيان،إن رجل الأعمال جون ورنوك، الشريك المؤسس للشركة، توفي أمس السبت عن عمر ناهز 82 عاما، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

ولم يتم الكشف عن سبب وفاة ورنوك. وأنشأ ورنوك الشركة بمقرها في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا في عام 1982 مع شريكه تشارلز جيشكي، وشغل منصب المدير التنفيذي حتى عام 2000، والمدير التقني حتى تقاعده في عام 2001.

كما كان رئيسا لمجلس الإدارة لما يقرب من ثلاثة عقود حتى عام 2017، وتقاسم المنصب مع جيشكي معظم ذلك الوقت. وظل ورنوك في مجلس إدارة الشركة حتى وفاته، وتوفي جيشكي في عام 2021 عن عمر 81 عاما.

والتقى الرجلان كزملاء في شركة زيروكس هولدنجز كورب، وكان أول منتج لهما تطبيق بوست سكريبت، الذي ساهم في إحداث ثورة في عالم النشر المكتبي.